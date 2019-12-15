Ураган с дождями накрыл юг Франции

Юг Франции накрыл сильный ураган с ливнями. Из-за субботнего удара стихии в 14 департаментах страны начались наводнения. Погиб один человек, есть пострадавшие. Власти объявили оранжевый уровень опасности. Идет эвакуация людей из зоны бедствия. Из-за непогоды без света остаются без малого 400 тысяч домов. Во французских Альпах велика угроза схода лавин.