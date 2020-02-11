Ураган "Сиара" продолжает разрушительное шествие по Европе

В списке жертв уже 9 человек. Смертельные случаи зарегистрированы в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии, Чехии и Италии. "Сиара" движется на юго-восток. Немецкие синоптики прогнозируют вслед за штормом проливные дожди. Ряд регионов Великобритании уже настигли наводнения после таких вот недетских забав стихии. Небывалая картина во французском портовом городке Сант-Венолле. Там улицы заполонила морская пена. А на острове Корсика сильный ветер, порывы которого превышали 200 километров в час, стал причиной увеличения площади лесных пожаров.



