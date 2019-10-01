Ураган в Польше

Мощный ураган пронесся над Польшей. В результате удара стихии погиб один человек, еще 18 пострадали. Погодное ненастье сопровождали ливни и шквалистый ветер. Его порывы выкорчевывали деревья, обрывали линии электропередачи и срывали кровли домов. В регионе повреждены почти 4 сотни крыш, 145 тысяч жителей остались без света. Ураганы пронеслись накануне и над Германией, Чехией и Словакией. Там погибли два человека.