ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ураганный ветер принес разрушения на Сахалин

Мощный циклон обрушился на север Сахалина. Сильный ветер запутывал и рвал провода электропередачи. В результате без света остались город Оха и несколько населенных пунктов. Стихия срывала крыши с домов. Под обломками снесенной кровли в городе Александровск-Сахалинский погиб человек. Момент трагедии попал на видео.

Еще один человек скончался в больнице. Части разрушенных конструкций падали на припаркованные автомобили. Из-за ветра оказались также повреждены ограждения на мусорных площадках и остановки общественного транспорта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все