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Ураганный ветер принес разрушения на Сахалин
Мощный циклон обрушился на север Сахалина. Сильный ветер запутывал и рвал провода электропередачи. В результате без света остались город Оха и несколько населенных пунктов. Стихия срывала крыши с домов. Под обломками снесенной кровли в городе Александровск-Сахалинский погиб человек. Момент трагедии попал на видео.
Еще один человек скончался в больнице. Части разрушенных конструкций падали на припаркованные автомобили. Из-за ветра оказались также повреждены ограждения на мусорных площадках и остановки общественного транспорта.
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