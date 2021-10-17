Ураганный ветер принес разрушения на Сахалин

Мощный циклон обрушился на север Сахалина. Сильный ветер запутывал и рвал провода электропередачи. В результате без света остались город Оха и несколько населенных пунктов. Стихия срывала крыши с домов. Под обломками снесенной кровли в городе Александровск-Сахалинский погиб человек. Момент трагедии попал на видео.