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Ураганный ветер в Москве с корнем вырывает деревья

Солнечная погода в Москве сменилась ураганным ветром. Стихия с корнем вырывает деревья. В опасности припаркованные автомобили. Из-за мощных порывов ветра биотуалет стал участником дорожного движения. Очевидцы делятся кадрами непогоды в соцсетях.

В Москве временно закрыты несколько парков. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать более 20 м/с.

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