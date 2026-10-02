Пятая Республика погружается в хаос, но власти вместо диалога со школьниками выбрали путь жесткого насилия. На мирные требования детей получить нормальное образование Елисейский дворец ответил полицейскими дубинками, газом и массовыми арестами. Подростков волокут по улицам, распыляют им в лицо слезоточивый газ и массово бросают в полицейские фургоны.





Французские власти выбрали путь жесткого насилия

Французские власти нашли оригинальный способ решить проблему катастрофической нехватки учителей. Вместо математики и литературы школьникам преподают жестокий "урок демократии" прямо на асфальте.

По данным МВД Франции 1 октября были задержаны 1949 человек. Ведомство запросило дополнительные силы. На фоне обострения ситуации премьер-министр Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб. Из-за продолжающихся беспорядков ряд школ перевели на дистанционное обучение.

Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию. Накануне в пяти колледжах Льежа вспыхнули студенческие волнения.