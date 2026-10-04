Урок демократии по-французски: школьников впечатывают в асфальт

Этот митинг прошел на фоне разгона протестов французских школьников. Они тянулись к знаниям, но детей буквально впечатывают в асфальт. Применяемые меры по своей жестокости соответствуют принципам задержания серийных убийц и наркобаронов.

Учителя призывают остановить жестокость на улицах и выходят во имя солидарности. Почему просьба подростков отремонтировать кабинеты и дать возможность учиться так взбесила Макрона? Рубрика "Скриншот".

Урок демократии

Подростки требуют хорошего образования, а в их головы вбивают дисциплину. Французская полиция уже вторую неделю дубасит школьников и студентов, которые выходят на протесты. Все начиналось с мирных демонстраций и блокировки учебных заведений. Однако после попытки подавить протест с применением резиновых дубинок и газовых гранат зумеры начали отвечать зеркально. Происходящее уже больше напоминает кадры уличных боев с погромами, поджогами и силовым противостоянием. По сути, молодые люди доведены до отчаяния. У них буквально украли образ будущего. Завтрашний день потерял определенность. Подростки хотели привлечь к себе внимание, обсудить волнующие проблемы и найти способы их решения. Из года в год сокращается бюджет на систему образования, в школах не хватает учителей, классы переполнены и находятся в плачевном состоянии. Французская демократия решила, что разговаривать с ними не о чем, и начала бить наотмашь.

Манюэль Бомпар, депутат Национального собрания Франции:

"Правительство объявило о сокращении бюджета, что снова приведет к урезанию расходов на национальное образование. Мы уже столкнулись с сокращением преподавательских должностей. В начале этого учебного года профсоюзы провели исследование, которое показало, что в каждой второй государственной школе не хватает учителей, а почти в двух третях школ - педагогических кадров; а мы собираемся еще больше сократить бюджет национального образования. Итак, вот что нужно изменить. Итак, никаких сокращений бюджета национального образования - нужны дополнительные учителя. Нужны дополнительные школьные психологи и ассистенты для наших учеников с ограниченными возможностями".

Французские подростки теряют образ будущего

Молодежь прямо говорит о своих страхах остаться в дальнейшем на обочине рынка труда. И эти опасения имеют под собой все основания. Французская система образования в последние годы деградирует семимильными шагами. Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала данные, которые вызвали широкий общественный резонанс. Раз в три года по итогам экзаменов 15-летних школьников по всему миру составляется рейтинг PISA. Французские ученики показали худшие результаты за последние 20 лет. Данные обсуждают не только родители. Их изучают инвесторы и аналитики для понимания, как будет меняться потенциал трудовых ресурсов в разных странах. Страна, теряющая кадровый потенциал, неизбежно проседает в наукоемких отраслях экономики. И что характерно, школьники в данной ситуации являются лишь жертвами приспособленцев. Французские политики перестали думать и работать на перспективу, многих интересует весьма предметная и краткосрочная задача - как переизбраться на ближайших выборах. А если законодательство уже не позволяет идти на следующий срок, то из должности нужно извлечь максимальную прибыль. Вот что об этом говорят европейские аналитики.

Ян Каспар, научный сотрудник Центра европейских исследований Collegium Matthiae Corvinus:

"Во Франции протесты были не горизонтальными, между левыми и правыми, а вертикальными - народ восстал против элиты. Макрон смог подавить это движение, используя левых и манипулируя "желтыми жилетами". Но оно может возродиться в любой момент. Проблемы не решены. Затем был локдаун, то есть война. Он сказал, что мы должны вести эту войну с вирусом. Затем была Россия, с которой мы должны были бороться, то есть с Владимиром Путиным. Мы на войне. Он очень активен в "Коалиции желающих". И на самом деле он неплохо справляется в этой ситуации. Он очень-очень талантливый тактик и политик. Но я думаю, что он мыслит исключительно краткосрочными категориями. Он думает о краткосрочных или долгосрочных перспективах, но теперь, когда остался всего год, все кончено. У него нет никакой стратегии. Он лишь управляет теми небольшими рычагами, которые сам же и создал во французской политике".

Бюджетный кризис

Как оказалось, проблема гораздо шире, чем государственные границы Франции. Массовые протесты старшеклассников уже перекинулись на Бельгию, учителя тоже не остались в стороне. Они вместе выступают против новой реформы образования, которая осложняет поступление в вузы и ведет к снижению оплаты труда педагогического состава. Большинство подобных реформ по всему Евросоюзу продиктовано урезанием бюджетного финансирования. Тенденция затрагивает абсолютно все сферы жизни. Практически все страны коллективной Европы уже перешагнули стопроцентный барьер госдолга по отношению к ВВП. У Франции этот показатель приблизился к 120 %.

Оливье Бланшар, глава отдела исследований Международного валютного фонда (2008-2015 гг.):

"Потребуется кризис, который заставит людей согласиться на сокращение расходов".

Привкус революции

Долговой якорь и финансовый кризис толкают французов на решительные действия. Накануне в центре Парижа собрались пожарные. Они, как и их дети, требуют от власти обратить внимание на существующие проблемы. Кормить и обеспечивать тех самых школьников становится все сложнее. Пожарные требуют от правительства дополнительного финансирования и рассчитывают получить 2 млрд евро. Производство продуктов тоже в кризисе. Фермеры жалуются на рост стоимости топлива и налоговую нагрузку, которая держит их хозяйства в состоянии перманентного выживания. Они тоже попытались напомнить о себе в свойственной манере и завалили навозом здание налоговой службы. Таким образом, формируется весьма естественная закономерность: чем больше Париж хочет величия на мировой арене, тем хуже пахнет во французской столице.