Краткий пересказ от ИИ

Свобода, равенство, братство? Забудьте. Париж теперь город слезоточивого газа, полицейских дубинок, разбитых витрин, а вместе с ними и надежд на будущее. Франция кипит. И градус этого кипения грозит перекрыть события 1968 года. Когда школа становится фронтом?

Рассмотрим все политические элементы и расставим их по местам. Это "Таблица Менделевой". Давайте разбираться вместе.

Французские власти привыкли говорить о равенстве и множестве возможностей. Но для тысяч местных школьников реальность сегодня выглядит иначе. Система образования разваливается на глазах. Власти вычеркивают целое поколение из списков будущего. А когда дети выходят заявить о своем праве на знания, их встречает карательная машина.

Салама Гаргури, ученица старшей школы (Франция):

"Перегруженное расписание, система, учителя, люди, которые нас не слушают, процесс поступления в университет. В основном это наше образование, но оно в какой-то степени направляется другими, поэтому все говорят нам, что делают это ради нашего образования, но в итоге мы даже не можем выбирать сами".

Жюльетт Эстивиль, учительница испанского языка (Франция):

"Что побудило меня присоединиться к ученикам средней школы, так это репрессии, свидетелем которых мы стали. Поэтому я здесь просто для того, чтобы обеспечить защиту, чтобы создать барьер между полицией и учениками".

Расписание перегружено. Учить некому. Молодые люди жалуются на переполненные классы, дефицит ресурсов в системе образования и критическую нехватку преподавателей. Но не волнуйтесь. Уроки продолжаются. Просто сменились "педагоги". Теперь учат правоохранители. На улицах. С помощью дубинок, щитов и слезоточивого газа. В пригородах столицы жандармы в полной боевой экипировке штурмуют школы. Будто это укрепрайоны террористов. В Валь-д'Уазе правоохранитель выстрелил гранатой со слезоточивым газом прямо в лицо ученику старшей школы. Раздробленная челюсть, выбитые зубы и госпитализация. Видео этого "урока демократии" для школьника буквально взорвало соцсети.

Но для Елисейского дворца это лишь "защита институтов". Макрон нашел виновных в соцсетях. Он назвал онлайн-платформы машинами, которые раскалывают демократические общества.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"В социальных сетях наибольшую роль играет негативная эмоция. Во всяком случае, она распространяется гораздо быстрее, чем положительная, а положительная - быстрее, чем рациональное рассуждение. В итоге вся система работает прежде всего на тех, кто умеет сильнее всего воздействовать на людей через негативные эмоции. И об этом можно было бы говорить гораздо дольше".

К протестам подрастающего поколения присоединились те, кто привык спасать. Пожарные. Тысячи госслужащих. 170 демонстраций по всей стране. Люди в ярости. Они говорят прямо: "Нас систематически отправляют на смерть". Защитным капюшонам по 30 лет! Они не защищают. Оборудования нет. Людей нет. Деньги из бюджета, со слов спасателей, перенаправили на закупку бронированных машин для подавления массовых беспорядков. Сетуют на то, что "государство защищает само себя, вместо того чтобы защищать французский народ".

Шарль, пожарный (Франция):

"2026 год знаменует собой провал модели гражданской защиты. В 2026 году нехватка ресурсов привела к четырем смертям. Водометов нет. Пожарные на местах подвергаются опасности".

"Во Франции нам не хватает около 20 тыс. профессиональных пожарных. В этом году нам не хватает более 500 пожарных машин для тушения лесных пожаров - как мы видим. Нам не хватает оборудования для работы в надлежащих условиях. Чего нам не хватает? Нам не хватает многого, очень многого. И признания тоже", - возмущается пожарный Самуэль.

Бюджеты выкачаны на "глобальную милитаризацию" и гонку вооружений. Оголтелый милитаризм для них - единственный способ удержать власть в трясущихся руках. Но тонны оружия не могут вечно лежать на складах. "Садоводы" так увлеклись подготовкой к мифическому конфликту, что просмотрели реальную социальную катастрофу у себя под окнами. Кто здесь пострадал больше - избитый школьник или сама идея "европейских ценностей" - уже не загадка. Это лишь начало большого пожара. И тушить его оказалось нечем.