Антироссийские санкции довели Финляндию до тяжелейшего экономического кризиса. Уровень безработицы в стране в мае подскочил почти до 13 % - это самый высокий показатель с 1998 года и самый высокий во всем Евросоюзе.

Безработица среди молодежи достигла почти 40 %. Число оставшихся без работы финнов сейчас составляет около 376 тыс. человек.

Разрыв многолетних связей с Москвой фактически уничтожил приграничную торговлю, спровоцировал дефолт в сфере логистики, гостиничного бизнеса и туризма, оставив без средств к существованию тысячи финских семей.