Уровень воды в польской реке Висле упал до исторического минимума

Главная водная артерия Польши превращается в песчаный карьер, нанося сокрушительный удар по экономике страны. Уровень воды в реке Висле опустился до исторического минимума, едва превысив 100 см.

Из-за дефицита воды для охлаждения турбин частично остановлена работа двух крупнейших угольных электростанций. Из строя выведено более 1 ГВт мощностей. Чтобы избежать блэкаута, Варшава экстренно вводит чрезвычайные меры на энергорынке.

Мелководье полностью парализовало грузовое судоходство, а затяжная засуха уже уничтожает урожай ягод и зерновых в центральных регионах. По оценкам, потери аграриев могут превысить 5 % от прошлогодних сборов.