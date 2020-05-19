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Уровень безработицы в Великобритании стремится к показателям 1980-х
Карантинные меры пошатнули и экономику Соединенного Королевства. Сегодня стало известно, что количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании за апрель достигло максимума за последние два десятилетия. Ограничения экономической активности, которые действуют в стране с конца марта, судя по всему, приведут к самой глубокой за три десятилетия рецессии, пишет агентство "Блумберг". По словам главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, Королевство рискует вернуться к высокому уровню безработицы 80-х годов прошлого века.
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