Уровень опасности - красный: шторм "Шахин" обрушился на Ближний Восток

Уровень опасности - красный. Тропический шторм "Шахин" обрушился на Ближний Восток. В Иране от последствий стихии пострадали 13 человек. Еще 5 рыбаков бесследно исчезли. В порту Чабахар наблюдаются перебои в подаче электричества. Правительство Омана призвало жителей прибрежных районов срочно покинуть свои дома. Столичные улицы там превратились в бурлящие реки. Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии предупредил о вероятности выпадения обильных осадков.