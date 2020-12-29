Уровень развития медицины в Украине соответствует колониальному

Украинские эксперты бьют тревогу: уровень развития медицины в стране соответствуют колониальному уровню. И лечиться правящий класс предпочитает в метрополии, поскольку на родине невозможно создать изолированный кластер ВИП-медобслуживания даже для сверхбогатых.