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Уровень снежного покрова в Австрии достиг 10-летнего максимума
Австрия - во власти непогоды. По всей стране уровень снежного покрова достиг почти 10-летнего максимума. На юге без света остались сотни домов. Осадки вызвали сбой движения общественного транспорта в Вене. Службы экстренной помощи помогают застрявшим в снегу автомобилям и убирают упавшие деревья.
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