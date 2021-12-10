Уровень снежного покрова в Австрии достиг 10-летнего максимума

Австрия - во власти непогоды. По всей стране уровень снежного покрова достиг почти 10-летнего максимума. На юге без света остались сотни домов. Осадки вызвали сбой движения общественного транспорта в Вене. Службы экстренной помощи помогают застрявшим в снегу автомобилям и убирают упавшие деревья.