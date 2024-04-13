Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 м

Ситуация в Оренбургской области России остается сложной. В Орске вода понемногу отступает. А вот в областной столице - Оренбурге - уровень воды в реке Урал продолжает повышаться. За минувшие сутки он вырос на 14 сантиметров и теперь составляет опасные 12 метров. Из города эвакуируют население. Свои дома вынуждены покинуть не менее 20 тысяч человек. Под водой находятся почти 3 тысячи частных домов.