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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 м
Ситуация в Оренбургской области России остается сложной. В Орске вода понемногу отступает. А вот в областной столице - Оренбурге - уровень воды в реке Урал продолжает повышаться. За минувшие сутки он вырос на 14 сантиметров и теперь составляет опасные 12 метров. Из города эвакуируют население. Свои дома вынуждены покинуть не менее 20 тысяч человек. Под водой находятся почти 3 тысячи частных домов.
От небывалых паводков страдает российский макрорегион, который включает в себя Западную Сибирь и Поволжье. Продолжает подниматься вода в Кургане. Там уровень реки Тобол в черте города приближается к 5 метрам.
Сложно и в соседнем Казахстане. Власти эвакуировали из затопленных регионов почти 100 тысяч человек.
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