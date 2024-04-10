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Уровень воды в Урале достиг 110 см. Метеорологи: через три дня начнется спад

В России продолжают бороться с аномальными паводками. В Оренбурге уровень воды из реки Урал достиг 110 см. По прогнозам метеорологов, высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся до трех дней. После начнется медленный спад.

При этом в Орске вода уже уходит от домов. Священнослужители пытаются спасти иконы из затопленного покровского храма. Вход в здание заблокирован принесенным потоком воды стройматериалом.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули уже 39 регионов России.

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