Уровень воды в Урале достиг 110 см. Метеорологи: через три дня начнется спад

В России продолжают бороться с аномальными паводками. В Оренбурге уровень воды из реки Урал достиг 110 см. По прогнозам метеорологов, высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся до трех дней. После начнется медленный спад.

При этом в Орске вода уже уходит от домов. Священнослужители пытаются спасти иконы из затопленного покровского храма. Вход в здание заблокирован принесенным потоком воды стройматериалом.