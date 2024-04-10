Уровень воды в Урале превысил критическую отметку в 930 см - власти Оренбурга призвали к срочной эвакуации

Власти Оренбурга снова призвали к срочной эвакуации. Уровень воды в Урале превысил критическую отметку в 930 сантиметров. За ночь глубина затопления выросла на полметра. Водные потоки подошли к федеральной трассе.

Не лучше обстоят дела в Курганской области: в Звериноголовском округе объявлена принудительная эвакуация. Уровень воды близлежащей реки Тобол лишь за минувшую ночь поднялся на 3,5метра.