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Уровень воды в Урале превысил критическую отметку в 930 см - власти Оренбурга призвали к срочной эвакуации

Власти Оренбурга снова призвали к срочной эвакуации. Уровень воды в Урале превысил критическую отметку в 930 сантиметров. За ночь глубина затопления выросла на полметра. Водные потоки подошли к федеральной трассе.

Не лучше обстоят дела в Курганской области: в Звериноголовском округе объявлена принудительная эвакуация. Уровень воды близлежащей реки Тобол лишь за минувшую ночь поднялся на 3,5метра.

Однако пик бедствия прогнозируется на период между 11 и 14 апреля. Всего с нахлынувшими паводками на данный момент ведут борьбу 39 регионов России.

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