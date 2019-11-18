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Уровень воды в Венеции начал снижаться
Ситуация в Венеции, излюбленном туристами итальянском городе, нормализуется. Уровень воды в местах наследия ЮНЕСКО снизился до 90 сантиметров. Однако ущерб, нанесенный городу сильнейшим за 147 лет наводнением, оценили в миллиард евро. Из-за непогоды под водой оказалось 80 % территории города.
А вот в Австрии только столкнулись с ударом стихии. Обильные осадки привели к сходу лавин, падению деревьев и селевым потокам. Непогода спровоцировала блокировку дорог на юге и западе страны. В общей сложности около двух тысяч пожарных оказывают помощь пострадавшим и нуждающимся.
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