Уровень взаимодействия Беларуси и Турции очень высокий - между Лукашенко и Эрдоганом полное взаимопонимание

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак Виктор Рыбак отмечает высокий уровень взаимодействия между Турцией и Беларусью. И задают тон лидеры. Об этом говорится в фильме АТН "Турецкий гамбит".

Между Лукашенко и Эрдоганом полное взаимопонимание. В ноябре 2016-го Эрдоган впервые приезжает с визитом в Беларусь. В 2017-м лидеры встречаются в Пекине на полях саммита "Один пояс и один путь". В феврале 2019-го видятся в Сочи в рамках переговоров президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии. В апреле 2019-го Президент Беларуси с визитом в Турции.

"У нас очень хорошие отношения, много направлений сотрудничества, по которым мы двигаемся. Турция - одно из самых дружественных государств для Беларуси. Министерство иностранных дел Турции на всех международных площадках поддерживает Беларусь. Точно так и мы поддерживаем Турцию. Поэтому для нас очень важны такие дружеские отношения с турецким государством и турецким народом", - отметил Президент Беларуси.

С июня 2014-го для краткосрочных поездок ни нам, ни туркам не нужны визы. Минск и Анкара активно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, ВТО. В Турции работают пять почетных консулов Беларуси: в Адане, Аланье, Анталье, Бурсе, Измире.

Чтобы увидеться с белорусами Турции, отправляемся на пароме через Мраморное море в Гельджюк. Ольга организовала сообщество белорусов в Турции, под своим крылом собрала ребят из смешанных семей.

Основное - это детки, конечно. Занятие с детьми, обучение языку, чтобы они не забывали наш язык и русский, другие языки тоже. Чтобы они знали, что такое Масленица, что такое Новый год, Каляды, Пасха, Радуница, 1 Мая, 9 Мая, День Республики. Чтобы они приезжали в Беларусь и не удивлялись. Ольга Озал, председатель коджаэлийского общества белорусов и русскоязычных соотечественников

Здесь представлены Беларусь, Россия, Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Эти ребята говорят на нескольких языках, отмечают вместе праздники, ставят музыкальные номера. Белорусский флаг и книги занимают почетное место.

Если нужно, здесь дадут совет соотечественникам или помогут оформить документы. Ведь всегда на связи отзывчивое Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле.

Турция была одна из первых, которая признала нашу независимость. Мы с самого начала хорошо обустроили наш дом, дом наших отношений. Поэтому у нас в любом случае будут хорошие отношения. Нам нечего делить, у нас есть замечательные наработки в отношениях Беларуси и Турции. Алексей Швед, генеральный консул Республики Беларусь в г. Стамбуле (Турция)

Есть белорусский уголок и в Анкаре. В самом сердце города, в историческом центре, в районе крепости Хисар.

Мы очень рады видеть вас здесь. Это наш музей в Анкаре, мы почти 100 лет в Турции. Мы третье поколение бывших эмигрантов периода Советского Союза. А моя мама из Беларуси, из Гродно. И у меня два имени здесь: русское - Эдуард, турецкое - Эрол. Мы собираем турков, россиян и белорусов в одном доме, под одной крышей, выстраиваем дружбу. Эрол Угулу, меценат, директор проекта "Белорусский уголок в Анкаре"

В фондах несколько сотен картин русских и белорусских художников. Книги, мебель, ковры, наши тканые ручники - все здесь белорусское. Как говорит Эдуард, "дух родины".

Экспозиция создается при поддержке белорусского посольства в Турции. В планах расширить коллекцию и выстраивать далее мост между Беларусью и Турцией. Как бы ни сложилась история, народы двух стран находят место в сердце друг друга.