Урсула фон дер Ляйен назвала вклады жителей ЕС "ленивыми" и предложила ими рискнуть

В Брюсселе рассчитывают перенаправить частные сбережений европейцев на латание дыр в собственной экономике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично назвала банковские вклады жителей ЕС "ленивыми". Но у комиссии нашлось интересное предложение рискнуть накоплениями народа.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии:

"В Европе есть сбережения. К сожалению, эти сбережения простаивают. 10 трлн евро сбережений домохозяйств в настоящее время остаются на банковских депозитах. И значительная часть европейских сбережений инвестирована за пределами нашего континента. Европа должна теперь заставить эти сбережения работать на благо своего бизнеса…. Мы выдвинули предложения по секьюритизации, инвестициям банков и страховых компаний, а также по интеграции наших рынков и их надзора. Вместе они могут высвободить до 470 млрд евро дополнительных инвестиций".

Эксперты отмечают, что на фоне потери дешевых энергоресурсов и глубокого промышленного кризиса европейские властные структуры пытаются переложить бремя финансирования издержек ЕС непосредственно на кошельки рядовых налогоплательщиков.