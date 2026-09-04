Урсула фон дер Ляйен признала, что экономика ЕС держалась на России, Китае и США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые публично признала, что экономика Евросоюза строилась на четырех столпах: российских энергоносителях, китайском рынке и рабочей силе, а также американском военном зонтике. Это признание вызвало широкий резонанс, поскольку ранее Брюссель отрицал очевидное. Однако, по мнению экспертов, главный вопрос - не в констатации проблем, а в том, как их решать. План Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС до 2 трлн евро уже натолкнулся на сопротивление Германии и других стран-доноров. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Урсула фон дер Ляйен, по словам директора Центра международных исследований ФМО БГУ Никиты Беленченко, впервые заговорила о реальных основах европейского благополучия. Однако признание проблемы не сопровождается поиском путей ее решения, устраивающих все страны-члены. "Она действительно начинает признавать объективность. Важно не только признать проблему, но и найти пути их решения. Для Еврокомиссии главный путь - поднятие бюджетных расходов на ближайшие 7 лет, что не отвечает интересам всех стран ЕС. Выстраивание отношений с Россией или США не входит в приоритеты Брюсселя", - пояснил он.

Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС до 2 трлн евро на ближайшие 7 лет. Это потребует дополнительных 50 млрд евро ежегодных взносов от стран-членов. Основным плательщиком является Германия, которая уже выступила против. "Германия - основной плательщик в бюджет ЕС. Увеличение расходов до 2 трлн автоматически потребует увеличения взносов до 50 млрд ежегодно. Где брать эти деньги? За счет повышения налогов у граждан либо снижения трат на сельское хозяйство и поддержку фермеров", - отметил эксперт.

Кроме того, Брюссель связывает субсидии с соблюдением верховенства права и лояльностью к политике ЕС, что делает получение средств политически обусловленным.

На фоне этих процессов внешняя привлекательность ЕС снижается. Исландия на референдуме отказалась от вступления, Турция воспринимает членство как троллинг, Сербия выстраивает многовекторную политику, а Грузия демонстрирует все меньше энтузиазма. "Имидж ЕС постепенно падает. Но это не значит, что он развалится в ближайшие 5-7 лет. Будет перестраиваться внешняя и внутренняя политика, и кризисы, связанные с глобализацией и влиянием США и Китая, неизбежны. Однако Брюссель будет с этим бороться", - резюмировал Никита Беленченко.