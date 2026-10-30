Урсула фон дер Ляйен пыталась продвинуть идею "ассоциированного членства" для Оттавы

Дипломатический конфуз: из итогового документа саммита Канада - ЕС, который проходит в Монреале, исключены любые упоминания об "ассоциированном членстве" Оттавы.

При этом глава Еврокомиссии продолжает настаивать, что союз Канады и Евросоюза должен быть исключительно тесным и представлять собой то самое "ассоциированное членство".



Это вызвало бунт в кулуарах: Германия и ряд других стран Евросоюза настойчиво объясняют фон дер Ляйен, что подобный статус просто не предусмотрен ни одним из уставных документов ЕС.