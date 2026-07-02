Аппетиты еврочиновников растут пропорционально их должностям, вот только некоторым из них уже тесно в рамках закона. В Брюсселе разгорается нешуточная подковерная война: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, похоже, решила примерить на себя роль абсолютного монарха Европы. Она пытается подмять под личный контроль не только союзный бюджет, но и ключевые функции других ведомств.

Первой под каток этой узурпации попала главный дипломат ЕС Кая Каллас, чье ведомство теперь пытаются превратить в обычную курьерскую службу. Впрочем, и в самом ведомстве Каллас обстановка накалилась до предела - сотрудники массово бегут на больничные от стресса.

О том, как делится европейский властный пирог, в котором одним достаются миллиарды, а другим - лишь представительские функции.

Говорят, что дети впитывают все как губка. Небольшая поправка на время: к детям теперь добавляем Урсулу фон дер Ляйен. Она с жаждой никогда не пившего и голодом никогда не евшего поглощает все больше власти в ЕС, даже той, что ей не принадлежит. Президент президентов, глава глав, повелитель от Польши до Португалии. Перспектива страшная.

Урсула фон дер Ляйен решила примерить на себя роль абсолютного монарха Европы

Начинала Урсула фон дер Ляйен с малого - с плагиата в своей докторской диссертации. Затем перешла на кумовство, а после стала набивать руку на откатах. Иначе трудно объяснить, зачем она раз за разом нарушала процедуру госзакупок. Делала это не слишком умело - ловили.

Когда фон дер Ляйен занимала пост министра обороны, в Бундестаге даже создали следственную комиссию и готовили ее отставку. Но столько внимания уделили зря: она попросту ушла на повышение - из кресла министра прямиком в кресло главы Еврокомиссии. В этом качестве она пережила уже 4 вотума недоверия. Достижение, к которому из ее коллег близко никто не подобрался. С таким багажом уже сегодня можно подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Но правильно делают, что с этим не спешат. Есть все предпосылки к очередному вотуму. Речь даже не про "позор", о котором трубили евро-СМИ. Мол, из-за аномальной жары для большинства жителей штаб-квартиры Еврокомиссии отключили кондиционеры, однако от охлаждения Урсулы фон дер Ляйен отказываться не стали - сохраняли музейный климат.

Речь о другом, ее все чаще обвиняют в узурпации власти. Ответственных за ключевые направления деятельности Еврокомиссии Урсула делает безответственными, их полномочия она забирает себе, чтобы, например, получить единоличный контроль над всеми финансовыми потоками и расходами Евросоюза.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Она хочет быть единоличной, полноправной управляющей Евросоюзом во внешних отношениях - чтобы все рычаги перешли в ее руки. Здесь, конечно, есть и борьба за власть, и междоусобная грызня между европолитиками. Но в целом очевидно, что Урсула фон дер Ляйен имеет явные диктаторские замашки, склонность к авторитаризму и стремление расчистить себе путь к абсолютной власти".

Среди представителей евроинститутов есть еще один примечательный персонаж - глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас.

Каллас обвиняют в узурпации власти и в кадровом хаосе

По протоколу ее ведомство считается "конкурирующей фирмой", которую Урсула фон дер Ляйен, похоже, решила окончательно поглотить. Пользуясь превосходством бюджета Еврокомиссии над дипломатической службой, она планомерно лишает Каллас финансовых инструментов влияния. В результате между политиками регулярно вспыхивают жесткие конфликты из-за назначений ключевых чиновников.

Фон дер Ляйен обвиняет ведомство Каллас в нарушении субординации, требуя, чтобы все дипломатические назначения согласовывались с ее аппаратом. Фон дер Ляйен фактически отодвинула Каллас от ключевых геополитических вопросов.

Глава Еврокомиссии сплетничает

Примером послужил недавний скандал с секретным чатом, где глава Еврокомиссии сплетничала с Макроном, Мелони и Зеленским о Трампе. А это прямая обязанность Каллас. Под предлогом реформирования институтов ЕС Еврокомиссия стремится забрать у "конкурирующей фирмы" контроль над вопросами международной торговли и экономического развития, оставив ведомству Каллас лишь представительские функции. То есть одним - развешивать листовки, а другим - гастролировать по указанным в объявлении адресам.

Но нет дыма без огня. Да, Урсула кремень и еще как искрит. Но не будь со стороны Каллас ассортимента поводов, ее бы не удалось так легко поддеть, по крайней мере дым был бы прозрачнее. Назначение она получила на волне русофобии, амбассадором которой и стала. Теперь же в ЕС негодуют из-за "ястребиного" подхода Каллас, будто бы в этом виноваты не они сами.

Глава евродипломатии не смогла адаптироваться под реалии - трудно, когда не оставляешь пути для отступления. Кроме того, Каллас обвиняют в узурпации власти и в кадровом хаосе. В ЕС считают, что их ущемляют в праве выбирать линию поведения, что особенно проявилось в ходе эскалации на Ближнем Востоке. Знакомый почерк. Именно поэтому ее ведомство и стало "конкурирующей фирмой".

Сами подчиненные Каллас уже не выдерживают ее стиля руководства. Издание Politico сообщает, что почти каждый десятый сотрудник Европейской службы внешних связей уходит на больничный из-за стресса.

Урсула фон дер Ляйен давно доказала, что сидит в своем кресле "намертво". Она пережила 4 вотума недоверия и наверняка переживет 5-й. А вот новичок из Прибалтики подобной политической непотопляемостью не обладает. Только что все это значит для выполнения прямых обязанностей, возложенных на два евроинститута?