"Урсула, вам не рады!": в Варне главу Еврокомиссии встретили пикетом

Кортеж Урсулы фон дер Ляйен в Варне попытались забросать яйцами. Однако полицейские не позволили активистам приблизиться к автомобилям.

Как сообщило Болгарское национальное телевидение, Варна встретила главу Еврокомиссии пикетом. Несколько десятков человек скандировали: "Варна хочет мира, а не войны!".



Участники акции требовали, чтобы Болгарию не пытались втянуть в военный конфликт, а фон дер Ляйен незамедлительно покинула их страну.