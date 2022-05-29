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Урсула фон дер Ляйен предлагает платить за нефть, чтобы разорить Россию
Евросоюз должен покупать российскую нефть, чтобы не дать "заработать Путину". Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии выстроила следующую логическую цепочку: если ввести эмбарго на русскую нефть, она будет перенаправлена в другие регионы планеты и при этом вырастет в цене - тогда Москва окажется в прибыли. Следовательно, чтобы разорить ее, необходимо продолжать покупать у России энергоносители.
При немедленном полном отказе от поставок он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что опустошаем его военную казну!
Это блестящее упражнение в софистике, несомненно, заставило бы умереть от зависти всех средневековых мракобесов, не будь они мертвы. Примечательно, что ЕС продолжает обсуждать запрет на закупку нефти, но у этой идеи много противников - например Венгрия. Поэтому скорое принятие эмбарго маловероятно.
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