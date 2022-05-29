Урсула фон дер Ляйен предлагает платить за нефть, чтобы разорить Россию

При немедленном полном отказе от поставок он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что опустошаем его военную казну!

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии