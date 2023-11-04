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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз
В своих соцсетях глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала, что во время шестого визита в Киев с начала спецоперации РФ планирует обсудить вопрос вступления Украины в Евросоюз (ЕС) и финансовую поддержку для этого государства. Об этом информирует ТАСС.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет обсуждаться вопрос вступления Украины в Евросоюз и финансовая помощь для этой страны, чтобы восстановить ее в качестве современного и процветающего государства.
Ранее в пятницу Еврокомиссия распространила отчет о 82,6 млрд евро, которые Брюссель потратил на Украину с начала спецоперации. В эту сумму входит экономическая, гуманитарная и военная помощь, а также прием и размещение украинских беженцев в государствах Евросоюза. Из 29,6 млрд евро экономической и бюджетной помощи 27,6 млрд евро предоставлены в виде кредитов по льготной ставке.
Фото ТАСС
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