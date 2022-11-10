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"Урсула, забери Майю с собой!" - главу Еврокомиссии встретили в Молдове пикетом

Скандал на фоне визита в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Урсула, забери Майю с собой!" - такимпризывомвстретили политика жители Молдовы. Митингующие принесли к зданию аэропорта плакаты с надписями "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор", "Урсула, как ты согреваешься?".

Так манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в стране. На протестующих глава Еврокомиссии, выходя уже утром из гостиницы, даже не оглянулась - призыв о помощи вновь остался неуслышанным.

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