"Урсула, забери Майю с собой!" - главу Еврокомиссии встретили в Молдове пикетом

Скандал на фоне визита в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Урсула, забери Майю с собой!" - такимпризывомвстретили политика жители Молдовы. Митингующие принесли к зданию аэропорта плакаты с надписями "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор", "Урсула, как ты согреваешься?".