Американское правительство опубликовало новую порцию документов, связанных с работой агентства USAID. Эта структура знаменита тем, что выращивала в интересах США целые "информационные грибницы" за рубежом. Финансируемые американцами СМИ проводили редакционную политику, выгодную Штатам, а также занимались целенаправленной работой с общественным мнением.

Так, стало известно, что через Google и YouTube американское правительство осуществляло финансирование украинских медиа (при этом деньги фактически шли из американской казны). Не вызывает удивления и тот факт, что USAID содержал около 50 российских сетевых изданий. При этом американцы осуществляли недвусмысленную цензуру: они называли это "блокировкой конфликтных нарративов".

Использовались и другие инструменты: для того, чтобы снять с газетных полос какую-нибудь новость, ее просто объявляли дезинформацией без проверки и доказательств. Причем во внутренних документах USAID никто и не скрывал, что речь идет об управлении СМИ в так называемом ручном режиме.