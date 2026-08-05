Ущерб от жары в Европе оценили в 3 млрд евро

Краткий пересказ от ИИ

Из-за аномальных погодных условий продовольственная безопасность Европы оказалась под угрозой.

Так, в Литве площадь уничтоженных и поврежденных посевов из-за летних экстремальных погодных условий оценивается в 50 тыс. гектаров. Только за июль из-за штормов и дождей фермеры Литвы понесли ущерб в размере 6 млн евро.

А французам грозит неурожай зерновых из-за катастрофической засухи. Исторически рекордные потери угрожают посевам кукурузы. Производство пшеницы в стране упало до 8 %. Весенние посевы кукурузы, подсолнечника и свеклы оказались под двойным ударом.

Кроме экстремальных погодных условий французские фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения после блокировки судоходства в Ормузском проливе.

Усугубляют ситуацию во Франции пожары. Из-за огня там эвакуировали уже более 200 тыс. человек. Леса продолжают гореть в Испании, Италии, Греции.

Из-за сильнейшей жары обмелели крупнейшие реки Европы. Уровень воды, например, в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Критическая ситуация грозит полным параличом важнейшего маршрута транспортировки угля, топлива и промышленных товаров через большую часть Евросоюза.

Из-за падения уровня воды резко выросли тарифы на речные грузоперевозки. Рост транспортных затрат усугубляет энергетический кризис: реки больше не могут полноценно охлаждать атомные и тепловые станции, снижается выработка гидроэлектростанций.

Ввиду этого, например, в Венгрии единственная АЭС приостановила свою работу. Во Франции остановлены три атомных реактора, также ограничения коснулись АЭС "Бознау" в Швейцарии.

А в Румынии, чтобы не допустить остановки атомной станции, военные прибегли к крайним мерам: взорвали скальное образованием на Дунае в надежде увеличить приток воды к Чернаводской АЭС.

Молдова из-за критического обмеления реки Днестр вынуждена расходовать стратегические запасы воды.

Пока, по самым скромным оценкам, экономический ущерб от жары оценивается в 3 млрд евро, но эта цифра с каждым днем будет расти.