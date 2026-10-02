Ущерб Украины от конфликта с РФ превысил 600 млрд долларов

Ущерб Украины от конфликта с Россией превысил 600 млрд долларов. Такую оценку властей озвучил украинский посол в Венгрии Федор Шандор в интервью радиостанции InfoRadio.

По словам дипломата, масштаб разрушений промышленности превысил 60 млрд долларов, потери транспортной сферы оцениваются в 96 млрд, а энергетика потеряла более 100 млрд долларов. Шандор подчеркнул, что эти цифры растут ежедневно.

При этом Евросоюз ответил отказом на запрос Киева досрочно выделить часть кредита, предусмотренного на 2027 год, сообщает издание Bloomberg. Агентство отмечает, что после возвращения в Белый дом Трампа ЕС стал крупнейшим донором Киева. Однако просьба Украины об ускорении выплат на данный момент отклонена.