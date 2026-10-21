Ушаков: Украинский конфликт идет к завершению

Украинский конфликт идет к завершению, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

По его словам, Москва готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате в 10-х числах ноября. Новый раунд переговоров может пройти в Абу-Даби.

Тема будет касаться выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Такое решение будет встречено Трампом с большим удовлетворением, выразил уверенность Уиткофф.

В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями о путях достижения устойчивого мира. Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на линии фронта, где инициатива полностью у российских войск.

Также на переговорах Путина и Уиткоффа значительное внимание было уделено реализации договоренностей по поставкам дизельного топлива.