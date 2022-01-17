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Ущерб от беспорядков в Казахстане оценивается более чем в 3 млрд долларов
К сожалению, не все хотят добиваться изменений конструктивными и законными способами. Яркий тому пример - недавние беспорядки в Казахстане.
Не без помощи западных "сеятелей демократии" стране был нанесен ущерб более чем в 3 миллиарда долларов. Только Алматы потерял, по меньшей мере, 260 миллионов. Больше всего пострадали непродовольственные магазины - именно они стали главными объектами нападения мародеров. Всего в ходе "мирного" протеста пострадали более 4 тысяч человек. Погибли, по меньшей мере, 225. Среди них были и невинные люди, попадавшие под обстрелы мародеров и террористов.
Казахстан продолжает восстанавливаться. Несмотря на стабилизацию, власти держат руку на пульсе. В ряде регионов все еще действует режим ЧП. Сегодня там же правоохранители задержали двоих мужчин с оружием. Они, вероятно, участвовали в ограблении оружейных магазинов во время беспорядков.
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