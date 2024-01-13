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Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге превысил 10 млрд российских рублей
Сильнейший пожар произошел на складе интернет-магазина Wildberries в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказывают, что огонь в считанные минуты охватил постройку торгового склада площадью в 100 тыс. кв. м. Черный дым виден на сотни километров.
На месте ЧП работают сотни пожарных. Спасателям не удалось быстро потушить огонь, только локализовать. К счастью, никто не пострадал - свыше тысячи человек, которые находились в помещении в момент ЧП, выбрались. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Ущерб превысил 10 млрд российских рублей.
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