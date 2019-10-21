Ущерб от протестов в Барселоне превысил 2,5 миллиона евро

Нерадостная статистика, больше похожая на военные сводки, приходит с северо-востока Пиреней. Вторая неделя протестов в Барселоне. Каталония на грани всеобщей забастовки. Акции то и дело перерастают в уличные бои с полицией сторонников независимости региона от Испании. Правоохранители применяют слезоточивый газ и водометы. В ответ в них летят петарды, куски металлических ограждений и бутылки с горючей смесью и кислотой. В арену столкновений превратилась популярная среди туристов центральная пешеходная улица Рамбла.



Минувшей ночью ранения в стычках получили не менее 100 человек, причем с обеих сторон. А сегодня протестующие устроили сидячую акцию протеста перед представительством правительства Испании в Барселоне. Участники требуют освободить каталонских политиков, приговоренных Верховным судом за причастность к организации незаконного референдума о независимости. Столица Каталонии парализована: перебои в работе транспорта, в аэропорту Барселоны отменяются десятки авиарейсов. По-прежнему блокирована главная достопримечательность города - собор Саграда Фамилия, для туристов объект закрыт еще с пятницы. Ущерб от действий протестующих уже превысил 2 с половиной миллиона евро.



С начала беспорядков задержано около 200 человек, около 30 из них находятся в предварительном заключении.



