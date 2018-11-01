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Ущерб от стихийных бедствий, которые обрушились на Италию, достигает миллиарда евро

Причем, в одной только области Венето. 55 тысяч домов оказались без света, и пока инфраструктура так и не восстановлена в полном объеме. Жителям Венеции не привыкать к наводнениям, но нынешнее оказалось самым сильным за 10 лет. По словам ученых, вода, затопившая собор святого Марка, состарила шедевр архитектуры на 20 лет.

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