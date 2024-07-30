Ущерб в десятки миллионов евро - в Литве устраняют последствия непогоды

В Литве продолжают ликвидацию последствий непогоды. В крупных городах вода еще не сошла и передвигаться кое-где приходится по колено в воде. Муниципалитеты готовятся к волне требований о компенсациях: упавшими деревьями повреждены сотни автомобилей, ущерб оценивается в десятки миллионов евро. Без электричества остались многие населенные пункты и ряд микрорайонов в крупных городах. Из-за деревьев, рухнувших на тротуары и улицы, по Вильнюсу невозможно было проехать на общественном транспорте.