Ушел из жизни японский писатель Рю Мураками

В Японии на 75-м году жизни скончался писатель Рю Мураками, пишет газета Yomiuri

В 1976 году Мураками дебютировал романом "Все оттенки голубого". Книга стала сенсацией и разошлась почти миллионным тиражом. Он стал лауреатом престижной литературной награды Японии для начинающих авторов - премии Акутагавы. Среди его наиболее известных произведений - "Дети из камеры хранения", "69", "Мисо-суп", "Вперед с полуострова!".

Он также занимался кинорежиссурой и снял несколько фильмов по собственным произведениям.

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