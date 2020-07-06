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Ушел из жизни композитор Эннио Морриконе

Утрата для мирового искусства. В Риме на 92-м году ушел из жизни композитор Эннио Морриконе. Некоторое время назад его поместили в клинику с переломом бедра. Морриконе знаменит своей музыкой к кинофильмам европейских и американских режиссеров. Среди множества наград, которыми отмечен композитор, наиболее престижными были два "Оскара", "Грэмми" и "Золотой глобус". Произведения Морриконе, наверняка, помнят все - он был автором музыки к 400 фильмам. Среди них - "Однажды в Америке", "Профессионал", "Спрут", "Неприкасаемые" и множество других, вошедших в золотой фонд мирового кино.

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