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Ушел из жизни последний в истории Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Ему было 88. Он умер в Москве после тяжелой болезни. С марта 1990 года Лукьянов занимал должность Председателя Верховного Совета. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева. После распада Союза Лукьянов не ушел из политики. Долгие годы он был депутатом Госдумы России от Смоленской области. Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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