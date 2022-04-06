Не стало Владимира Жириновского

Если когда-нибудь встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западноукраинских областей. Столицей будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину. А восточная и южная Украина - это была Россия.