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Не стало Владимира Жириновского

Сегодня не стало Владимира Жириновского - создателя и лидера одной из старейших политических партий России. Он был в политике более полувека.

Лидер ЛДПР скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 2 февраля политика госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Умение зреть вглубь признавали как его сторонники, так и оппоненты. Сегодня в СМИ вспоминают его речь об Украине, записанную еще в 1991 году.

Пророческие высказывания В. Жириновского

Если когда-нибудь встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западноукраинских областей. Столицей будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину. А восточная и южная Украина - это была Россия.

Жириновский был основоположником многих политических жанров в России. Сегодня также вспоминают его знаменитый посыл со стаканом воды в адрес оппонента.

Еще его трепетное отношение к русской культуре. Он был ярким борцом за чистоту русского языка. Все помнят его монолог про Муму.

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