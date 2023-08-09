Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Театр сатиры.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", - говорится в некрологе.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1945-м дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в картине "Близнецы".

Свою первую большую роль - Настю Гусенкову - она сыграла через два года в фильме "Сказание о земле Сибирской" Ивана Пырьева.

За эту роль артистка была награждена Сталинской премией. Фильмография актрисы насчитывает более 60 картин.

Среди наиболее известных работ Васильевой - "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Свадьба с приданым", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Сказание о земле Сибирской" и "Женатый холостяк".

В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше (1968).