"Усидеть на двух стульях": почему Польша не пропускает украинское зерно

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Польша продолжает блокировать транзит украинского зерна, несмотря на давление Евросоюза и просьбы Киева. Эта ситуация - сложный клубок интересов: Польша защищает своих фермеров и готовится к выборам, Украина пытается заработать на экспорте, а Евросоюз не решается на жесткие меры в преддверии электоральной кампании в Варшаве. О том, почему конфликт вряд ли разрешится в ближайшее время и какие альтернативные пути есть у Украины, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Польша оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, Варшава должна угодить своим фермерам, которые помнят 2022-2023 годы, когда украинское зерно обрушило рынок и подпортило жизнь аграриям. С другой - не рассориться с Евросоюзом, который грозит штрафами за односторонние ограничения. "Польша надеется, что Брюссель войдет в положение и не будет ломать ее электоральную кампанию. Но при этом Варшаве нужно угодить фермерам, которые очень активно выступали против украинского зерна. Это ситуация, когда нужно усидеть на двух стульях", - пояснила аналитик.

Украина, в свою очередь, стремится продать зерно подороже, ориентируясь на премиальные рынки Франции и Германии. Однако качество украинского зерна оставляет желать лучшего, и его используют для смешивания с более качественным. "Украинское зерно не лучшего качества, поэтому оно идет по конкурентной цене. Его выгодно смешивать с качественным, усредняя цену. Плюс мы помним случаи, когда зерно, направлявшееся в Африку, оседало в Европе, либо баржи с зерном использовались для перевозки оружия", - отметила Юлия Абухович.

Украина пытается использовать другие маршруты, но и там возникают проблемы: обмеление рек из-за климатических изменений и ядовитые водоросли делают судоходство затруднительным. Украинские порты рискованны в использовании из-за военных действий.

Кроме экономических причин, в Польше нарастает усталость от украинских мигрантов. Ожидания, что они станут рабочей силой, не оправдались. Власти Украины, по мнению поляков, не уважают законы Польши. "Когда Польша привлекала украинских мигрантов, она широко открывала свои объятия, надеясь, что придет рабочая сила, которая поможет стране развиваться. Но сегодня сталкивается с тем, что это люди, которые не хотят работать и не уважают законы", - заявила аналитик.

По мнению Юлии Абухович, конфликт может разрешиться только, когда будет решен вопрос о вступлении Украины в ЕС, что вряд ли произойдет раньше 2030 года. Пока же Польша продолжит блокировать транзит, а Брюссель не станет принимать жесткие меры, чтобы не обострять ситуацию перед выборами.