Условия досрочного освобождения для террористов пересмотрят в Англии

Полиция Лондона задержала бывшего сообщника террориста, который в пятницу устроил нападение на Лондонском мосту. Мужчина по имени Назам Хуссейн арестован по подозрению в подготовке теракта. Полиция продолжает расследовать потенциальную связь между ним и пятничной трагедией.

Напомним, тогда 28-летний выходец из Пакистана Усман Хан, ранее судимый за терроризм, с ножом напал на прохожих. Он успел ранить пятерых человек. Двое позже скончались.

В связи с инцидентом Министерство юстиции в срочном порядке пересмотрит условия досрочного освобождения для тех, кто был отправлен в тюрьму по статьям, связанным с терроризмом. Сейчас по всей Британии таких насчитали 74 человека. Спецслужбы всех возьмут под усиленный контроль.



