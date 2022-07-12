Условия унизительны - эксперты оценили проживание беженцев в Литве

Большинство претензий подтвердились. Литовская служба контролеров проверила обвинения международной организации Amnesty International. По данным организации, беженцев в стране содержат в неподобающих и унизительных для человеческого достоинства условиях.



Мигранты из Африки и Ближнего Востока размещены в помещениях, непригодных для длительного проживания. Им не хватает кроватей, туалетов, столов, стульев - практически всего самого необходимого

Правозащитники также указывают на дискриминацию неевропейских беженцев в сравнении с украинцами: этот факт также подтвердился. Африканцам на обустройство и пропитание выделялись гораздо меньшие суммы. К тому же на украинцев не распространялись запреты, как, например, покидать место проживания.