Успех в Алешках открывает путь к мирным переговорам России и Украины в Абу-Даби

Представители основных сторон конфликта, принимавшие участие в гуманитарной миссии, чрезвычайно высоко оценили организацию всех этапов этого мероприятия.

Миссия, подчеркивает российский омбудсмен, была осуществлена в условиях полной прозрачности.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России: "Было организовано все просто на высочайшем уровне. Присутствовали более 50 иностранных журналистов. Надо отметить полную прозрачность. Были российские, украинские, американские и европейские журналисты. Все все видели. Все было действительно организовано на высшем уровне".

Украинский министр иностранных дел надеется на то, что сотрудничество в ходе спасения людей из Алешек станет в дальнейшем залогом успешной реализации мирного процесса. "Украина действовала добросовестно и сдержала слово. Как я уже говорил в Хельсинки, результаты в Алешках могут послужить мерой укрепления доверия и проложить путь для дальнейших шагов в мирном процессе. Если боевые действия можно прекратить в одном месте, их можно прекратить везде и навсегда. Украина готова", - подчеркнул Андрей Сибига.

Мирные переговоры между Украиной и Россией должны стартовать в ближайшие дни в Абу-Даби. Президент Трамп накануне заявил, что на пути разрешения украинского конфликта есть серьезные подвижки и он связывает с этим самые серьезные надежды. Сотрудничество в ходе гуманитарной миссии в Алешках обещает стать первым успешным опытом на этом пути.