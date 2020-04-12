Арест вирусоносителя продиктован здравым смыслом, но небезупречен с точки зрения прав человека.

Прежде подобную суровость власти проявляли только по отношению к террористам. Сейчас аресты применяют даже ко вполне добропорядочным гражданам, если они, например, собрались вдесятером. И государство больше не находит юридических препонов для того, чтобы узнавать о гражданах как можно больше и, главное, считает возможным все собранные сведения использовать:

Для контроля за передвижением граждан по стране испанская полиция использует дроны.

Выглядит это почти так же зловеще, как у фантаста, где страж-птицы выслеживали и уничтожали преступников. Здесь, правда, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч евро или 4 года тюрьмы - всего лишь 4 года тюрьмы, впрочем, бедняги из рассказа Шекли с любым испанцем охотно поменялись бы.

Эпидемический техноконтроль был поставлен в Южной Корее

Однако, настоящим образом эпидемический техноконтроль был поставлен в Южной Корее. Любой из нас, передвигаясь по городу и валяясь на диване, оставляет за собой шлейф цифровых следов. Расплатились картой, ответили на телефонный звонок, закомпостировали виртуальный талончик, записываясь на прием к врачу - всякий раз мы оставляем метку, которая позволяет проследить пройденный нами маршрут, определить, где мы сейчас, и даже угадать, где нас сможет взять под белы руки полиция через час или два. Правительство Южной Кореи сумело быстро дать доступ к нашему цифровому следу блюстителям порядка. Карантин стране не понадобился: любого потенциального вирусоносителя находили в единый миг, он и обкашлять никого не успевал.

Чуть менее всеохватным был контроль в Китае, зато здесь использовали систему распознавания лиц и приложения для смартфона. Человек сам измерял температуру, сам фиксировал каждый свой чих. Чуть что-то шло не так, и зеленая сетевая метка гражданина становилась желтой - к нему тут же начинали проявлять живой интерес врачи и полиция, а, если надо, устраивали обструкцию соседи.

По правде говоря, все это удивит только человека, который никогда не заглядывал в интернет. Там сбор и анализ Big Data ведется уже лет десять. Вам не сыпалась в почтовый ящик реклама товаров, которыми вы интересовались накануне? Вы не замечали, что Facebook показывает те тексты, которые вам приятны, а неприятные исключает из ленты? Корпорации знают про любого человека тысячу и одну мелочь. Вы для них не просто открытая книга - специалисты могут рассказать, что там на никем не прочитанных страницах этой книги. Да и содержание еще ненаписанных страниц легко предскажут:

Оптимисты уверены, что знать - не значит применять во зло: это бизнес, ничего дурного! Пессимисты спрашивают: «Вы уверены, что корпорации не делятся своим знанием с правительством? Ведь это бизнес, у которого никаких принципов, кроме выгоды. Судить сможем уже скоро: вирус сгинет, а исчезнет ли с ним вместе тотальный контроль? Хотя Большой Брат если и отступит, то лишь на время, ведь если цифровые следы оставляют, должен же их кто-то собирать и хранить? А затем находить им применение?