Успешно завершена спасательная операция в Таиланде

Спасательная операция, за которой более двух недель следил весь мир, успешно завершена. Час назад в Таиланде удалось вывести из затопленной пещеры мальчика и 25-летнего тренера. Итак, все 12 подростков живы и уже находятся в госпитале на реабилитации. Физическое состояние школьников почти в норме, а вот психическое еще предстоит проверить специалистам. Руководство школы разрешило пережившим непростое испытание детям экзамены по итогам года сдавать с отсрочкой.