Успешное испытание российской гиперзвуковой ракеты

Продолжаются морские испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она способна поражать крупные объекты, в том числе инфраструктуру военно-морских баз.

Сегодня испытания проходят в Белом море, они выполняются с борта новейшего фрегата "Адмирал Горшков". Цель была расположена на побережье Баренцева моря в 350 километрах.

В полете крылатая ракета достигла7скоростей звука (это почти 8 с половиной тысяч километров в час). Береговая цель успешно поражена в кратчайшие сроки.