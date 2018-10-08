Успешный запуск и приземление. Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на космодром

Компания SpaceX впервые посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг в Калифорнии. Ранее первая ступень, которая выполняет роль разгонного блока, приземлялась на платформу в океане. Людей, которые живут недалеко от базы, заранее предупредили, что они "могут услышать один или несколько хлопков". Запуск ракеты состоялся сегодня рано утром. Она доставила в космос аргентинский спутник SAOCOM 1A, создание которого стало частью программы по радиолокационному наблюдению за Землей.