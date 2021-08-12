Устали от демократии - польские власти хотят взять под контроль оппозиционные СМИ

Очередной эпизод так называемой европейской свободы слова. Сейм Польши одобрил закон об ограничении иностранного капитала в СМИ. Правозащитники уже назвали это посягательством на независимую прессу. Согласно новому проекту, в частности, американский владелец частной телевизионной сети Польши Discovery будет вынужден продать свои польские активы.



Работа оппозиционного канала TVN, нередко критикующего национальное правительство, возможно, будет запрещена или передана под контроль местных властей. Прежде чем закон вступит в силу, его должны поддержать сенат и президент. Тем временем на улицах Варшавы уже наблюдается напряженность. Протестующие, уставшие от двойных стандартов собственной власти, собрались на митинг перед зданием парламента. Известно о задержаниях.